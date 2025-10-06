menu
Warga Geger, Macan Tutul Masuk Hotel di Setiabudi Bandung

Warga Geger, Macan Tutul Masuk Hotel di Setiabudi Bandung

Warga Geger, Macan Tutul Masuk Hotel di Setiabudi Bandung
Penampakan macan tutul yang berada di lantai 2 Hotel Anugerah, Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, Senin (6/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seekor macan tutul dilaporkan masuk ke area hotel di Jalan Padasaluyu, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Senin (6/10/2025).

Dalam foto yang beredar, macan tutul berukuran kecil itu terdiam di sudut dinding ruangan hotel tersebut.

Sampai berita ini ditulis, petugas pemadam kebakaran dan polisi tengah mengevakuasi macan tutul dari lantai 2 hotel.

Kapolsek Sukasari Kompol Ni Wayan mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 07.00 WIB.

Aparat pun bergegas ke TKP untuk mengecek dan melakukan evakuasi bersama petugas rescue.

"Betul, ada laporan macan di dalam sebuah hotel. Kami terima laporan sekitar jam 7," kata Ni Wayan saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, posisi terakhir hewan tersebut diketahui berada di depan kamar di lantai dua hotel.

Petugas yang terdiri dari Damkar Kota Bandung, BKSDA Jabar, TNI, dan Kepolisian tengah melakukan evakuasi.

Warga digegerkan dengan masuknya satwa liar macan tutul ke area hotel. Macan berhasil dievakuasi dan dibawa ke BKSDA Jabar.

