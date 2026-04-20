Warga Geram, Pencuri Motor di Jaksel Tewas Dikeroyok Massa

jpnn.com, JAKARTA - Ini peringatan buat komplotan pencuri motor.

Seorang maling motor tewas setelah dikeroyok warga pada Jumat (17/4) dini hari pukul 00.30 WIB.

Kejadian itu terjadi di Jalan Jiban II, RT 08/RW 01, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Pencuri Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap di Jakarta

"Pelakunya sudah meninggal, ya, pas kami bawa ke RS Polri Kramat Jati, diberitahu anggota, dapat informasi kalau pelakunya meninggal," kata Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama AKP Ivo Amelia saat dihubungi, Senin.

Dia mengatakan awalnya anggota piket fungsi menerima laporan dari masyarakat tentang pelaku pencurian motor yang diamankan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan keterangan yang diterima dan bukti rekaman kamera pengawas (CCTV), pelaku sudah melancarkan tindak kriminalnya sebanyak dua kali dalam satu bulan.

"Karena dilihat dari CCTV yang pertama itu sama, orang, wajah, dan ciri-ciri sama. Jadi, mungkin masyarakat geram terus, ya, begitu, ya, lihat itu, diamankan ramai-ramai," ujar Ivo.

Setelah dilaporkan ke kepolisian, kemudian polisi datang dan melihat pelaku sudah babak belur. Pelaku lalu diamankan dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati.