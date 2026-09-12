Warga Gorontalo Panik Dengar Suara Dentuman Keras Malam Tadi

jpnn.com, GORONTALO - Warga Gorontalo dikagetkan dengan suara guntur atau suara benda berat jatuh.

Suara dentuman itu terdengar di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.

"Kami sekeluarga kebetulan belum ada yang tidur. Sekitar pukul 00.22 Wita, bunyi dentuman itu terdengar sangat jelas dan sempat membuat seisi rumah panik," kata warga Gorontalo Utara bernama Kayla Rahman, Jumat (11/9).

Dia mengaku kaget dan berpikir bunyi itu adalah guntur pertanda akan turun hujan. Namun, sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah atau instansi terkait tentang asal bunyi tersebut.

Ani Agustina, warga Gorontalo Utara mengaku mendengar bunyi yang sama.

"Saya seketika mencari informasi di media sosial dan menemukan unggahan seorang teman yang memperlihatkan video pendek, seperti bintang atau meteor jatuh," katanya.

Dia pun memilih membagikan video singkat itu, yang juga banyak dibagikan oleh daftar kontak lainnya di nomor WhatsApp yang dimiliki.

"Semoga ini hanya peristiwa alam biasa dan tidak menyebabkan bencana alam yang meresahkan," katanya.