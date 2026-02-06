Warga Hanyut di Sungai Habiye Kabupaten Yalimo, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian
jpnn.com - JAYAPURA - Seorang warga bernama Epiton Tabo diduga tenggelam di Sungai Habiye Kampung Welakomi, Distrik Wlelim Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Tim SAR Gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap warga tersebut.
"Pencarian dilakukan setelah keluarga melaporkan hilangnya korban ke Pos SAR di Wamena, Rabu (4/2)," kata Kepala Kantor SAR Jayapura Anton Sucipto di Jayapura, Jumat (6/2).
Dia mengatakan dari laporan yang diterima terungkap bahwa peristiwa terjadi pada 31 Januari 2026.
Keluarga sempat melakukan pencarian namun tidak menemukan korban sehingga melapor ke Pos SAR Wamena.
Peristiwa berawal saat korban bersama rekan-rekannya berenang di Sungai Habiye dan diduga mengalami kecelakaan saat berupaya menyeberang ke sebelah tepian sungai.
"Teman-teman korban sempat menunggu korban sebelum naik ke tepian sungai, namun tidak naik-naik sehingga kedua rekannya, yakni Elius dan Yelimus, melaporkan insiden tersebut," kata Anton .
Dia mengatakan untuk mencapai TKP harus ditempuh sekitar enam jam perjalanan dari Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya.
Setibanya di TKP, petugas langsung melakukan operasi pencarian dengan menyisir sepanjang sungai. Namun, korban belum ditemukan.
Tim SAR Gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap warga yang hanyut di Sungai Habiye Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan
