Warga Harap PSN Wanam Bisa Mengangangkat Perekonomian Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah berbagai isunegatif PSN Wanam, suara warga lokal justru menunjukkan harapan terhadap pembangunan daerah tersebut.
Salah satu petani Inosensio Sigipse yang telah 10 tahun menetap di Wanam itu, mengaku mendukung proyek PSN.
Sebab, PSN Wanam diharapkan bisa menjadi pemacu pembangunan daerah dan perekonomian.
"Kalau ada pembangunan, mungkin bisa bangun perumahan dan jalan. Supaya kita jual hasil tani lebih gampang," kata pria yang akrab disapa Papa Ino Kamis (4/6).
Dia menjelaskan kondisi ekonomi warga yang masih sulit, dengan hasil pertanian yang tidak selalu terserap pasar.
Menurutd ia, kehadiran proyek diharapkan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
"Kalau ada pekerjaan di sana, kami yang menganggur bisa kerja juga," ujar dia.
Hal senada disampaikan Kleopas Mause, seorang guru sekaligus Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Wanam.
Di tengah berbagai isunegatif PSN Wanam, suara warga lokal justru menunjukkan harapan terhadap pembangunan daerah tersebut.
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