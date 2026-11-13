Warga Indonesia di Melbourne Termasuk yang Rentan Alergi Serbuk Sari Tanaman

Saat musim semi tiba di Australia, Roderich Hartono mengira bersin-bersin yang ia alami hanya gejala flu biasa.

Roderich yang sebelumnya tinggal di Sydney, mengatakan gejalnya semakin memburuk setelah ia pindah ke Melbourne.

Pria asal Semarang tersebut mengaku bisa bersin hingga lebih dari 20 kali sehari dan terus mengucek matanya yang berair ketika berada di tempat tertentu di Melbourne.

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"Saya sudah mulai berpikir, 'Sepertinya harus dicek'," kata Roderich yang sudah 15 tahun di Australia.

"Ketika saya pergi ke dokter dan mereka bilang, 'Oh, itu hay fever.'"

Hay fever, atau rhinitis alergi, merupakan reaksi alergi terhadap partikel tertentu di udara yang masuk ke sistem pernafasan, menurut lembaga Asthma Australia.

Pollens, atau serbuk sari dari sejumlah tanaman dianggap penyebab alergi yang paling umum, di samping tungau debu, jamur, atau serpihan kulit hewan, menurut organisasi tersebut.

Gejala hay fever yang paling umum antara lain hidung berair dan tersumbat, serta mata gatal yang biasanya terjadi di musim semi saat tanaman dari sisi tenggara Australia lebih banyak bermunculan, menurut Profesor Jo Douglass, dokter spesialis Respiratory Medicine and Allergic Disease.