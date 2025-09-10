Warga Indonesia di Sejumlah Negara Ikut Menyampaikan Tuntutan Terhadap Pemerintah

Warga diaspora Indonesia tidak ketinggalan untuk menyampaikan suaranya sebagai bentuk dukungan terhadap pergerakan di Tanah Air.

Aksi Melbourne Bergerak terjadi pada Selasa pekan lalu dengan pihak penyelenggara mengklaim setidaknya ada 400 orang yang hadir.

"Di aksi tanggal 2 September 2025 yang lalu, Melbourne Bergerak mengangkat tagar selain Reset Indonesia untuk mengamplifikasi tuntutan dan suara rakyat yang sedang berada di Indonesia, kita juga mengangkat #MenolakLupa," ujarnya.

Unjuk rasa di ibu kota Australia, Canberra, dihadiri oleh mahasiswa dan dosen Australian National University.

Salah satu koordinator aksi Avina Nadhila mengatakan aksi di Universitas Nasional Australia (ANU) Kamis lalu diadakan untuk memberikan tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia.

"Kami menyadari perlunya international pressure [tekanan internasional] yang ditunjukkan supaya pemerintah Indonesia lebih aware apa yang mereka lakukan dan perbuatan itu bukannya tidak dilihat oleh khalayak umum masyarakat dunia," ujarnya.

"Kami menuntut ini adalah bagian dari kami menjalankan demokrasi supaya pemerintah lebih mau mendengarkan warga masyarakatnya tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga warga Indonesia di luar Indonesia."

Selain di Australia, protes di Indonesia memicu gelombang gerakan damai di komunitas diaspora di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, Inggris, Eropa, dan Asia.