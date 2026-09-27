Warga Jakarta Timur Keluhkan Kriminalitas Tinggi, Ahmad Sahroni Minta Polisi Beraksi

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Anggota DPR RI dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (27/9/2026).

Kegiatan reses anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu dihadiri ribuan masyarakat dan struktur NasDem DKI Jakarta.

Dalam forum itu, Sahroni mendapat aspirasi dari masyarakat terkait tingginya tingkat kriminalitas di wilayah Jakarta Timur dan beberapa daerah lainnya di Jakarta.

Gangguan keamanan dan ketertiban itu berupa tawuran, aksi begal, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan kejahatan lainnya.

Terkait aspirasi itu, Sahroni langsung meminta jajaran Polri memberikan atensi terhadap keresahan masyarakat tersebut.

"Jakarta Timur ini sangat disayangkan tingkat kriminalitasnya masih tinggi, khususnya soal tawuran. Maka dari itu, saya sudah minta ke Kapolda Metro, Kapolres Jaktim, Kapolsek wilayah, untuk tangkap-tangkapi saja para kriminal ini," kata Sahroni.

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Dia meminta kepolisian memberikan efek jera terhadap pelaku kriminal agar tidak mengulangi perbuatannya.

"Karena kalah penindakannya, lembek, besoknya (pelaku) begitu lagi, malah makin gagah-gagahan. Ujung-ujungnya meresahkan dan merugikan masyarakat," ujar Sahroni.