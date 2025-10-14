Warga Jakbar Keluhkan Proyek Galian Drainase, Bikin Macet dan Polusi Debu

jpnn.com, JAKARTA - Proyek pembuatan drainase atau saluran air di Jalan Pos Pengumben, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar) mendapat sorotan warga.

"Berisik enggak, tetapi debunya lumayan tebal. Apalagi pas siang," kata salah seorang petugas keamanan Syafrizal, 43, pada sebuah rumah toko di kawasan tersebut, Selasa.

Selain debu, kata Syafrizal, proyek itu juga menambah kemacetan lalu lintas, khususnya pada jam pulang kerja sore hari.

Baca Juga: Warga Tegal Keluhkan Polusi dan Dugaan Pelanggaran Lingkungan di Sekitar Sekolah

"Kalau pagi enggak terlalu macet karena ramainya ke arah seberang. Apalagi galian ini besar," ujar dia.

Di lokasi, proyek drainase yang dimulai sepekan lalu itu dikerjakan sepanjang 150 meter dari pertigaan Jalan Pos Pengumben Dalam sampai depan SDN Kelapa Dua 06.

Proyek galian ini berada di sisi dari arah Kebayoran Lama menuju Joglo sehingga kemacetan terparah terjadi pada sore hari atau saat masyarakat yang dari arah Jakarta hendak pulang menuju ke arah Joglo maupun Ciledug.

Pekerjaan itu juga memakan satu lajur sehingga akses yang bisa dilalui hanya tersisa satu lajur.

Sebelumnya, Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat mengatakan pembuatan saluran air atau drainase di Jalan Pos Pengumben, Joglo, Kembangan, penting untuk dilakukan kendati pembangunan infrastruktur itu menambah kemacetan lalu lintas.