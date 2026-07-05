Warga Kabupaten Aceh Tamiang Kini Bisa Mengakses Air Bersih Tanpa Harus Mengantre

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Warga Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang kini sudah bisa mengakses air bersih, tanpa harus mengantre setelah bencana mengganggu akses air bersih.

Beroperasinya sumur bor di Masjid Simpang Lhee membuat kegiatan ibadah, kebersihan masjid, dan kebutuhan rumah tangga kembali berjalan.

“Alhamdulillah sekarang air sudah mengalir lancar. Jamaah bisa beribadah dengan tenang, warga sekitar juga ikut merasakan manfaatnya, tidak perlu antre lagi. Kami berharap sumur ini terus dijaga dan berfungsi lama karena sangat membantu kami,” kata Aisyah Rahmi, salah satu warga di sana.

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Bagi warga, tidak perlu mengantre air adalah bentuk kemajuan yang sangat konkret.

Air yang tersedia membuat keluarga bisa memasak, membersihkan rumah, mandi, mencuci, dan beribadah dengan lebih tenang.

Sumur bor di Masjid Simpang Lhee merupakan salah satu dari 24 titik pengeboran yang dikerjakan untuk memulihkan akses air bersih di Aceh Tamiang.

Sejumlah titik ditempatkan di lingkungan permukiman, fasilitas ibadah, kantor pelayanan, pesantren, dan sekolah agar manfaatnya menjangkau aktivitas masyarakat.

Harapan warga tersebut berjalan beriringan dengan penguatan infrastruktur air di berbagai wilayah.