Warga Kampung Mooi Hilang Saat Berburu di Hutan, Tim SAR Gabungan Bergerak

jpnn.com - JAYAPURA - Tinus Waniko Samkakai yang merupakan warga Kampung Mooi hilang saat berburu di hutan di Distrik Waan, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Tim SAR Gabungan yang terdiri dari personel Polsek dan Koramil Kimaam bersama masyarakat saat ini tengah mencari korban.

Kepala SAR Merauke Rudi mengatakan bahwa dari laporan yang diterima pada Kamis (8/10), terungkap Tinus dilaporkan berburu sejak Sabtu (3/10).

Awalnya Tinus bersama warga Kampung Mooi pergi ke hutan untuk melakukan aktivitas pangkur sagu dalam rangka persiapan upacara adat.

Selain pangkur sagu, kata Rudi, sebagian warga termasuk Tinus berburu binatang di sekitar kawasan hutan.

Hingga Sabtu (3/10) malam, Tinus Samkakai tidak kembali sehingga keluarga dan masyarakat berupaya melakukan pencarian mandiri di kawasan hutan Mooi.

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Namun, korban belum ditemukan hingga akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke kantor SAR Merauke.

"Laporan itu diterima Kamis (8/10) dan langsung diambil langkah cepat berkoordinasi dengan unsur terkait, meliputi Polsek Kimaam, Koramil Kimaam, serta tokoh masyarakat kampung Mooi dan keluarga korban," kata Rudi dihubungi dari Jayapura, Papua, Jumat (9/10).