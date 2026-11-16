Warga Kampung Weri Sulap Limbah Tempurung Pala Jadi Briket Bernilai Jual

jpnn.com, FAKFAK - Warga Kampung Weri kini mampu mengolah limbah tempurung pala menjadi briket bernilai ekonomi.

Keterampilan pengolahan limbah perkebunan ini diperoleh warga melalui pelatihan yang digelar Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 14 Universitas Hasanuddin (Unhas) pada 6–7 November 2026.

Selain mencetak briket dari cangkang pala, warga setempat juga dibekali keterampilan membuat biochar (arang hayati) dan pupuk kompos, serta teknik membudidayakan jamur tiram dan jamur kuping.

Program ini melengkapi pendampingan sebelumnya oleh tim ekspedisi lain yang telah melatih warga mengolah daging buah pala menjadi produk pangan seperti sirup dan manisan.

Kehadiran TEP 14 Unhas menyasar bagian sisa produksi yang belum termanfaatkan, yakni kulit dan cangkang pala yang selama ini hanya dibuang atau dibakar begitu saja.

Salah seorang peserta pelatihan, Katarina Lotak, mengaku baru mengetahui potensi ekonomi dari limbah tempurung pala setelah mengikuti kegiatan tersebut.

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"Selama ini tempurung pala hanya kami buang atau dibakar begitu saja tanpa tahu manfaatnya. Lewat pelatihan dari Tim Patriot Unhas ini, kami jadi tahu cara mengolahnya menjadi briket yang punya nilai jual. Kami sangat bersyukur dan bersemangat untuk mempraktikkan pembuatan briket ini bersama warga di Kampung Weri," ujar Katarina, Sabtu (7/11/2026).

Melalui penguasaan teknologi tepat guna ini, limbah perkebunan pala di Kampung Weri diharapkan tidak lagi mencemari lingkungan, sekaligus mampu membuka peluang sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat.