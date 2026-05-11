Warga Kebon Jeruk Jakbar Cerita Berhadapan dengan Komplotan Curanmor Bersenpi

jpnn.com, JAKARTA - Komplotan pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) bersenjata api beraksi di Jalan Duri Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar).

Pelaku sempat melepaskan tembakan saat korban berupaya mempertahankan kendaraannya.

"Sudah kami cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) bergabung dengan Reskrim Polres dan saat ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut," kata Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Nur Aqsha melalui pesan singkat, Senin sore.

Aqsha belum membeberkan lebih lanjut mengenai selongsong peluru yang diamankan dari lokasi.

"Saat ini masih didalami sama Tim Polsek dan Polres, perkembangan akan di-update," tutur Aqsha.

Sebelumnya, pria bernama Alif (25) menjadi korban penembakan oleh komplotan pencuri sepeda motor bersenjata api di kawasan Jalan Duri Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Alif, saat ditemui di lokasi pada Senin sore mengatakan insiden itu terjadi pada Minggu (10/5) siang. Saat itu, Alif sedang makan bakso di sebuah warung yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya.

"Pas lagi makan, ada orang masuk sini dua orang. Cuman keluar lagi. Nah, cuman pas lihat, posisi saya makan di sini di pojok, ada lihat motor saya gerak-gerak stangnya," ujar Alif.