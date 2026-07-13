Warga Kepulauan Seribu Krisis Air & BBM, Bupati Desak DPRD DKI Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi warganya kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike.

Dua persoalan yang paling mendasar menyangkut persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) hingga keterbatasan ketersediaan air bersih yang tidak lancar.

“Kabupaten Kepulauan Seribu terus berupaya mencari solusi terkait distribusi BBM bersubsidi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha pariwisata,” kata Fadjar saat mendampingi kunjungan kerja Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan harga BBM subsidi dari Pertamina sebenarnya telah ditetapkan. Namun biaya distribusi ke wilayah kepulauan masih menjadi tantangan tersendiri.

“Kami sudah menyampaikan usulan kepada BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga agar distribusi BBM ke Kepulauan Seribu dapat berjalan lebih optimal,” kata dia.

Fadjar berharap masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi dengan harga yang sama yakni Rp 6.800 per liter.

Ia menjelaskan tingginya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu, terutama saat musim liburan sekolah, menyebabkan peningkatan permintaan dari sektor pariwisata dan nelayan.

"Dua minggu terakhir kebutuhan cukup tinggi sehingga terjadi peningkatan permintaan. Kami berharap setelah masa liburan berakhir, kondisi pasokan dapat kembali normal," kata dia.