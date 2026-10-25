Warga Kesulitan Akses Air Bersih, Bupati TTS Mengadu ke Menhan Sjafrie

jpnn.com, TIMOR TENGAH SELATAN - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Eduard Markus Lioe di sela kunjungannya meninjau Marshailling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (YonifTP) 929/Meo Matane Mutis (MMM) di So’e, Nusa Tenggara Timur (NTT) baru-baru ini.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Menhan Sjafrie memberitahukan tentang tujuan dibentuknya Yonif TP pada Bupati Eduard. Menteri Sjafrie mengatakan Yonif TP bukan hanya bertugas menjaga keamanan negara dan wilayah tetapi juga membantu pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.



“TNI ingin memberikan manfaat untuk masyarakat dalam pembangunan. Apa yang bisa kami lakukan dan kerjakan untuk masyarakat akan kami lakukan. Kami hadir di sini bukan untuk menguasai atau mengambil alih, tidak. Wilayah adalah milik masyarakat dan bapak ibu pemerintah daerah. Kami justru hadir untuk membantu pembangunan di wilayah,” tutur Menhan pada bupati.



Menhan kemudian menanyakan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dan Pemda TTS untuk pembangunan wilayah.

Menjawab itu, Bupati Eduard mengaku saat ini warga kesulitan mendapatkan akses air untuk mengolah sawah baru. Dia berharap TNI bisa membantu masyarakat mengatasi masalah tersebut.



“Untuk sawah yang olah baru, kami kesulitan mengakses air bersih karena aksesnya yang jauh. Ada waduk bendungan. Bendungan ini belum sama sekali masyarakat nikmati karena letaknya di bawah sehingga butuh alat bantu untuk mengalirkannya irigasinya,” ujar Bupati Eduard.



Menurutnya, masyarakat TTS mempertanyakan pembangunan bendungan di wilayah tersebut tetapi tidak bisa menikmatinya. Manfaat bendungan itu justru lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten TTU dan Malaka yang bersebelahan dengan TTS.



Menanggapi itu, Menhan meminta data lengkap terkait pembangunan bendungan tersebut agar bisa berkoordinasi dengan kementerian terkait. Sebab, pembangunan bendungan itu bukan bagian dari program Kementerian Pertahanan. Namun, Menhan memastikan akan berkoordinasi dengan Menteri terkait dan mencarikan solusi bagi masyarakat TTS.



“Coba nanti dicek, apakah pangkalan Yonif TP nanti dekat dengan (bendungan) itu atau tidak, jika bisa, nanti saya minta anak-anak kami dari Yonif TP untuk ikut membantu. Nanti kasih tahu saya, siapa yang punya wewenang terkait itu agar saya bisa berkoordinasi,” ujar Menhan menjawab keresahan Bupati TTS.



Usai pertemuan itu, Bupati TTS menjelaskan sumber air terbesar wilayahnya berasal dari Gunung Mutis dan telah berusia 30an tahun. Saat ini, menurutnya, kondisi pipa dari sumber air itu sudah tidak layak karena sering mengalami keropos sehingga pada saat tertentu akses air untuk masyarakat menjadi terhenti. Akses air sangat dibutuhkan masyarakat TTS untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk pengairan sawah olahan baru. Dia berharap bendungan yang telah dibangun pemerintah pusat sebelumnya bisa memberi manfaat untuk persawahan di TTS



“Kami menyampaikan pada Pak Menteri. Air merupakan kebutuhan utama. Kami usulkan ke Bappenas dan kementerian terkait bisa mendapatkan perhatian terkait air ini. Nanti prajurit Yonif TP juga akan lebih banyak datang serta pendatang lainnya sehingga kebutuhan air akan terus bertambah. Oleh karena itu, kami harapkan bantuan terkait air bagi masyarakat ini,” tutur Eduard.

Sementara terkait kehadiran Pangkalan Yonif TP, Bupati Eduard mengatakan telah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Bupati TTS mengatakan warganya menyambut baik kehadiran para prajurit Yonif TP. Menurutnya, prajurit TNI Yonif TP sudah dekat dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan.



“Harapan kami, kehadiran Yon TP yang nantinya sesuai arahan Pak Menhan, dengan kehadiran ini bisa beradaptasi dengan daerah kami di sini. Kiranya bisa berkoordinasi dan berkolaborasi di sektor pertanian , kesehatan, dan peternakan. Barangkali kalau rumah sakit kami kekurangan tenaga kesehatan mungkin bisa berkolaborasi membantu kami,” ujar Bupati Eduard. (flo/jpnn)