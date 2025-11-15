menu
Warga Malang Silakan Merapat, Rasakan Keseruan di Acara MyPertamina WikenFES
Belasan UMKM lokal pamerkan produk unggulan di WIKENFES 2025 dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Foto dok. Pertamina

jpnn.com, MALANG - MyPertamina WikenFES kini hadir di Jawa Timur di Lapangan Utara Rampal, Malang pada 15–16 November 2025.

Festival ini menghadirkan perpaduan antara hiburan musik, bazaar UMKM, hingga berbagai kegiatan komunitas yang meriah dan ramah keluarga.

MyPertamina WikenFES mengusung semangat “Energi untuk Negeri” melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM binaan Pertamina, UMKM Lokal, UMKM Korem, komunitas otomotif, dan inisiatif hijau.

Selama dua hari, pengunjung bisa menikmati berbagai zona kegiatan yang menggambarkan keberagaman energi positif masyarakat.

Di zona Bazaar, puluhan UMKM unggulan binaan Pertamina bersama pelaku usaha lokal menampilkan produk kuliner, fesyen, dan karya kreatif khas Malang, menciptakan ruang pertemuan antara pelaku usaha dan pengunjung.

Pertamina juga menyuguhkan entertainment yang akan menjadi pusat perhatian dengan penampilan para musisi nasional seperti Happy Asmara, Shaggydog, Coldiac, dan Fakedopp, berpadu dengan pertunjukan komunitas dan seniman lokal yang menambah warna kebersamaan.

Tak kalah menarik, kolaborasi bersama komunitas otomotif melalui kegiatan konvoi lintas kota dan aksi sosial sebagai bentuk energi kebaikan untuk masyarakat yang akan dilakukan secara simbolis di Yayasan Yatim Mandiri Pasuruan dan di Fuel Terminal Malang.

Dalam kegiatan ini, Pertamina Patra Niaga menyerahkan bantuan sembako dan 500 pasang sepatu sekolah yang merupakan produk unggulan salah satu mitra binaan kepada 3 yayasan dan/ atau panti asuhan di Malang sebagai simbol energi kebaikan untuk masyarakat.

Melalui acara ini, Pertamina berharap dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat, memperluas edukasi penggunaan aplikasi MyPertamina.

