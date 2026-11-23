jpnn.com - Tim Polres Metro Bekasi menangkap seorang warga asal Medan Labuhan, Kota Medan berinisial JSM (30) atas dugaan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu.

Tersangka JSM mengedarkan barang haram itu di wilayah Kampung Bangkuang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

"Petugas mengamankan pria berinisial JSM berikut puluhan gram narkoba jenis sabu siap edar," kata Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliyani di Cikarang, Senin (23/11/2026).

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Penangkapan dilakukan personel Subnit II Unit III Satresnarkoba Polres Metro Bekasi berdasarkan laporan masyarakat yang mengaku resah akan adanya aktivitas mencurigakan terkait dugaan transaksi narkotika di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, tim di lapangan segera melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka.

Petugas saat menggeledah tas milik tersangka menemukan sejumlah barang bukti tiga paket sabu-sabu ukuran klip besar dan 11 paket klip kecil dengan total seberat 20,64 gram.

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Selain itu, polisi juga menyita satu pak plastik klip kecil yang diduga digunakan untuk memecah paket sabu-sabu, satu unit telepon genggam, dompet serta kartu identitas pelaku.

Tersangka beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Metro Bekasi guna kepentingan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut sekaligus untuk memutus mata rantai peredaran.