Warga Menggugat Pemerintah Indonesia Terkait Penanganan Kebakaran Hutan

Sekelompok warga dan organisasi sipil di Kalimantan Barat mengajukan class action terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah pejabat lainnya terkait penanganan kebakaran hutan.

Sidang pertama gugatan yang diajukan organisasi Nafas Kalbar berlangsung d Pengadilan Negeri Pontianak, Rabu kemarin (07/10).

Pihak penggugat mengatakan kabut asap di Kalimantan terjadi setiap tahunnya, yang seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah.

Glorio Sanen, Koordinator Tim Hukum Nafas Kalbar, mengatakan "kelalaian dalam pengawasan" pemerintah "menyebabkan bencana asap sangat parah" di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat.

"Kami sebenarnya merasa agak aneh, padahal El Nino ini kan dari sebelum kemarau sudah diprediksikan dari jauh-jauh hari," ujarnya.

"Tapi seakan-akan kita tidak siap untuk menghadapi kemarau yang panjang ini."

Glorio mengatakan penggugat mendesak pemerintah untuk menetapkan kebakaran hutan di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional, pemadaman api terutama di daerah gambut, menyediakan layanan kesehatan gratis bagi kelompok rentan, serta penegakan hukum bagi pelaku kejahatan pembakaran hutan dan lahan.

Ia mengatakan selain tim hukum, Nafas Kalbar terdiri dari tiga organisasi masyarakat sipil dan seorang individu.