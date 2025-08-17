Warga Menikmati Perayaan HUT RI Karena Lalu Lintas Lancar & Polantas Siaga

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung meriah di Jakarta. Upacara digelar dengan lancar di Istana Negara, sementara kawasan Monas menjadi salah satu titik kumpul masyarakat untuk ikut merasakan suasana perayaan.

Jalanan di sekitar lokasi terpantau tertib, dengan banyaknya polisi lalu lintas yang berjaga mengatur arus kendaraan.

Sejumlah warga yang hadir menyampaikan harapan dan doa untuk Indonesia ke depan. Mereka menilai perayaan tahun ini lebih kondusif, sekaligus mengapresiasi peran kepolisian dalam menjaga kelancaran lalu lintas.

Ambar, seorang guru asal Jakarta Selatan, berharap momentum kemerdekaan bisa membawa kesejahteraan yang lebih baik.

“Kami selaku guru mengharapkan ke depan kesejahteraan bisa meningkat, perekonomian lebih baik. Untuk polisi lalu lintas semoga makin bersih dan jujur agar masyarakat semakin percaya,” ucap Ambar.

Mimin, warga Pamulang, mengaku senang dengan kondisi jalan yang lancar menuju Monas. “Alhamdulillah lancar, nggak macet. Sukses terus buat Indonesia maju,” katanya.

Sementara Yumna, warga Bintaro, meski datang pada siang dan tidak bisa masuk ke area utama upacara di Istana, tetap merasakan semangat perayaan di pelataran Monas. “Dirgahayu untuk Indonesia yang ke-80, merdeka, merdeka, merdeka!” serunya.

Rangkaian aspirasi warga ini menjadi cerminan optimisme di usia ke-80 kemerdekaan Indonesia.