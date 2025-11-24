Warga Nilai Kehadiran Pabrik Aqua Permudah Akses Air Bersih

jpnn.com, JAKARTA - Warga Desa Batu Kembar, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengatakan kehadiran pabrik Aqua membuat kebutuhan air bersih bisa tercukupi.

Aqua memperbaiki akses air bersih, membantu fasilitas sekolah dan masjid, serta meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan.

Ketua RT 04 RW 07, Anda Suhanda membantah informasi yang menyebut keberadaan pabrik Aqua menyebabkan kekeringan.

"Dulu sebelum ada Aqua, air memang agak sepi dan susah. Setelah ada pabrik Aqua, alhamdulillah warga kami di RW 7 tercukupi karena sudah dibikin akses air bersih di empat RT," kata Anda Suhanda dikutip, Senin (24/11).

Dia menyayangkan penyebaran informasi kekeringan yang menimpa warga di desa Batu Kembar. Dia menegaskan hal itu merupakan informasi palsu alias hoaks.

Dia menceritakan warga Desa Batu Kembar memang sempat mengalami kesulitan air bersih sebelum pabrik Aqua didirikan.

Namun, kedatangan Aqua ke daerah sekitar justru membuat jaringan air bersih terbangun dan kebutuhan warga tercukupi.

"Jadi kalau ada yang bilang pabrik Aqua menyebabkan kekeringan itu nggak betul, karena saya sudah merasakan, saya lahir dan besar di sini, orang asli Batu Kembar, selama ada Aqua itu mereka membantu warga kami di RT 2, 4, 5 dan seterusnya," katanya.