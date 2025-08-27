menu
Warga NTT Tertembak Aparat Timor Leste, Legislator: Perlu Pendekatan Kewargaan
Warga berjalan melintasi Jembatan Air Mata di perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Mota Ain-Batu Gade. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi

jpnn.com, JAKARTA - Legislator DPR RI Dapil I Nusa Tenggara Timur (NTT) Andreas Hugo Pareira mengatakan persoalan bentrok warga di provinsi beribu kota Kupang dengan aparat Timor Leste perlu diselesaikan secara komprehensif. 

Menurut Andreas, persoalan bentrok perlu diselesaijan secara negara dengan mengedepankan pendekatan lokal.

"Perlu diselidiki persoalan ini di samping persoalan antara negara, tetapi juga melalui pendekatan kewargaan," ujar legislator Komisi XIII itu melalui layanan pesan, Rabu (27/8).

Menurutnya, penting menyelesaikan persoalan melalui pendekatan lokal agar konflik tidak meluas melibatkan Indonesia-Timor Leste. 

"Tidak menimbulkan bias persoalan yang menjadi konflik antar negara," ujar Andreas. 

Sebab, kata dia, orang Timor Leste dengan NTT pada dasarnya bersaudara dan memiliki kekerabatan dari kesukuan.

"Bangsa penjajah, dahulu Portugis dan Belanda memisahkan mereka dalam batas teritori kolonial," ucap Andreas.

Sebelumnya, warga Desa Inbate, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, tertembak dalam bentrok di wilayah konflik lahan antara Indonesia serta Timor Leste. 

Legislator DPR RI Dapil I NTT Andreas Hugo Pareira mengatakan persoalan bentrok di perlu diselesaikan secara komprehensif.

