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Warga Padang Temukan Mayat Wanita Terikat Lakban, Gempar

Warga Padang Temukan Mayat Wanita Terikat Lakban, Gempar
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Ilustrasi mayat wanita. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com, PADANG - Warga Jalan Baru Perumnas Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), gempar, pada Minggu (8/11) sore.

Warga menemukan mayat seorang wanita terikat lakban di dalam kamar rumah kontrakan.

"Setelah menerima informasi peristiwa dari masyarakat sore tadi, kami langsung mendatangi lokasi untuk penanganan," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol M Yasin yang memimpin langsung proses olah TKP.

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Dia mengatakan untuk melakukan olah TKP Satreskrim Polresta Padang menurunkan tim dari Unit Identifikasi beserta Unit Operasional yang biasa dikenal sebagai Tim Klewang.

Proses olah TKP yang merupakan bagian dari metode pemeriksaan dan penyelidikan juga melibatkan personel piket Pamapta, dan Kepolisian Sektor Lubuk Kilangan hingga malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Ia menerangkan saat datang ke lokasi kejadian jasad korban sudah mengeluarkan bau tidak sedap, posisinya berada di dalam kamar tertimpa kasur.

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Petugas juga mendapati tubuh korban diikat menggunakan lakban pada bagian kaki, tangan, leher, hingga mulut.

Kuat dugaan kalau korban tindak pidana. Namun, polisi membutuhkan penyelidikan lebih lanjut.

Warga Kota Padang menemukan mayat seorang wanita terikat lakban di dalam kamar rumah kontrakan.

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