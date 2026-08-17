Warga Padati Istana Negara, Antusias Hadiri Upacara HUT ke-81 RI

jpnn.com - Ribuan warga dan tamu undangan memadati kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat untuk menghadiri upacara HUT ke-81 Republik Indonesia.

Pantauan JPNN.com di lokasi, para warga mulai datang ke Istana Negara sejak pukul 06.00 WIB.

Untuk wanita tampak mengenakan kebaya maupun baju adat nasional. Sedangkan untuk pria, mengenakan jas maupun baju adat.

Para tamu dan warga masuk melalui pintu masjid dan diberikan tas souvenir yang berisi kaos, topi, pouch, buku, kipas, handuk, dan beberapa barang lainnya.

Terdapat tiga tenda besar yang menjadi spot untuk warga yang menang tiket untuk upacara di istana.

Salah satu warga, Alexandra mengatakan bahwa dirinya berangkat dari rumah sejak pukul 04.30 WIB.

Tahun ini adalah tahun kedua Alexandra menghadiri upacara di Istana Negara. Namun, dia mengakui bahwa “war” tiket undangan upacara di Istana jauh lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya.

Warga Tangerang itu mengaku sangat bahagia dan antusias kembali hadir upacara di Istana.