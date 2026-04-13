Warga Pelalawan Demo di Kantor Gubernur Riau, Tuntut Kepastian Relokasi TNTN

Warga Pelalawan Demo di Kantor Gubernur Riau, Tuntut Kepastian Relokasi TNTN

Audiensi Pemprov Riau dengan massa dari TNTN yang meminta kepastian relokasi. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Massa dari TNTN menggelar aksi demonstrasi masyarakat Pelalawan di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026).

Aksi tersebut menuntut kepastian relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Aksi berlangsung tertib dan langsung direspons oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto.

Pemerintah membuka ruang dialog dengan perwakilan massa aksi yang turut dihadiri Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Bupati Pelalawan Zukri, serta jajaran Forkopimda.

Dalam penyampaiannya, masyarakat menekankan pentingnya kejelasan relokasi agar tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan bagi warga yang tinggal di kawasan TNTN.

Menanggapi hal tersebut SF Hariyanto menyampaikan bahwa pemerintah melalui Tim Percepatan Penanganan Tesso Nilo (TP2TNTN) telah menyiapkan langkah-langkah relokasi.

“Usulan mereka kami terima dan akan didiskusikan. Kami sudah mengirimkan pengajuan ke pusat untuk meminta lahan relokasi,” ujar SF Hariyanto.

Ia berharap persetujuan dari pemerintah pusat dapat segera terealisasi agar proses relokasi bisa segera dilakukan.

