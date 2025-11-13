Warga Rusia Bikin Laporan ke Bareskrim Atas Dugaan Fitnah Keji

jpnn.com, JAKARTA - Seorang warga negara Rusia, Ruslan Israpilov melaporkan pemilik akun mr.terimakasih dan fachwerk_domogatskogo ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui internet seperti termuat dalam Pasal 45 Ayat 4 jo Pasal 27A UU ITE.

Laporan diterima oleh petugas jaga dan terdaftar dengan nomor STTL/529/X/2025/Bareskrim.

"Saya telah mengajukan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik pada 27 Oktober yang telah diterima secara resmi Bareskrim, " kata Ruslan Israpilov melalui layanan pesan, Rabu (12/11).

Adapun, laporan terhadap mr.terimakasih dilayangkan karena akun itu memuat foto dan teks yang menyebut Ruslan sebagai pemimpin geng dab terlibat dalam penculikan serta penyiksaan.

Sementara itu, laporan terhadap fachwerk_domogatskogo dilayangkan karena akun itu memuat narasi sama dengan bahasa Rusia.

Ruslan menyebut akun mr.terimakasih dan fachwerk_domogatskogo diduga dikendalikan atau dikuasai SD.

"Laporan ini diajukan sebagai bentuk perlindungan hukum atas reputasi dan nama baik saya serta sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dalam penggunaan media sosial secara bertanggung jawab di Indonesia," katanya.

Ruslan berharap masyarakat tidak percaya terhadap informasi belum terverifikasi di media sosial yang diunggah akun mr.terimakasih dan fachwerk_domogatskogo.