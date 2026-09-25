Warga Rusun 609, Keanu AGL Dimarahi Pampam Gara-gara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Keanu AGL dan komedian Pampam punya cara tersendiri untuk membangun chemistry sebelum menjalani proses syuting film Warga Rusun 609.

Keduanya dipercaya memerankan karakter Mawar dan Melati dalam film horor komedi garapan sutradara Herwin Novianto tersebut.

Pampam mengatakan dirinya dan Keanu AGL mulai berusaha membangun kedekatan setelah menjalani sesi reading pertama.

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“Habis kami reading pertama, Keanu langsung ngomong, 'Kak, kita reading di luar yuk'," ungkap Pampam saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/9).

Pampam dan Keanu AGL kemudian melakukan sesi bersama untuk membahas karakter serta menentukan improvisasi yang akan digunakan ketika berada di lokasi syuting Warga Rusun 609.

“Kami ada sesi berdua untuk build chemistry, janjian kira-kira kami mau improvisasi apa,” tuturnya.

Upaya tersebut ternyata mendapat ruang dari Herwin Novianto selaku sutradara.

Berbagai ide yang sudah mereka persiapkan kemudian dapat dikembangkan ketika berada di lokasi syuting.