Warga Rusun 609, Ranty Maria Susah Menahan Tawa

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Ranty Maria mengungkap pengalaman unik selama proses syuting film Warga Rusun 609.

Dia mengaku kesulitan menahan tawa ketika harus berhadapan dengan para pemain yang melakoni adegan komedi.

Situasi tersebut membuat Ranty Maria harus mencari cara agar tetap bisa mempertahankan ekspresi sesuai tuntutan karakter.

Dia bahkan sampai mencubit dirinya sendiri supaya tidak tertawa saat menjalani adegan.

“Kalau misalnya tanganku bisa ngumpet di mana gitu, aku sudah kayak cubit-cubit diri sendiri ya biar enggak ketawa. Karena astaga, enggak kuat deh pokoknya,” kata Ranty Maria di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/8).

Perempuan berusia 27 tahun itu menjelaskan, dirinya harus tetap menjaga ekspresi dan konsentrasi meski berada di tengah situasi yang mengundang tawa.

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“Sementara aku harus menatap mereka semua yang lagi lucu. Jadi aku suka menyakiti diriku sendiri supaya aku fokus ke rasa sakitnya dan aku enggak ketawa,” tuturnya.

Menurut Ranty Maria, kelucuan yang muncul ketika proses syuting terasa berbeda dibandingkan saat sesi reading.