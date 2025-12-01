menu
Warga Serang Dihebohkan Penemuan Mayat dengan Kondisi Tangan Terikat

Warga Serang Dihebohkan Penemuan Mayat dengan Kondisi Tangan Terikat

Warga Serang Dihebohkan Penemuan Mayat dengan Kondisi Tangan Terikat
Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat laki-laki di bawah Jembatan Cimake, Pabuaran, Kabupaten Serang. Foto: Humas Polresta Serang Kota

jpnn.com, SERANG - Sesosok mayat laki-laki ditemukan di bawah Jembatan Cimake, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

Mayat tersebut pertama kali ditemukan tiga anak-anak yang sedang melakukan olahraga pagi pada Minggu (30/11).

Kasatreskrim Polresta Serang Kota Kompol Alfano Ramadhan mengatakan mayat laki-laki ditemukan dalam kondisi tengkurap dengan tangan terikat.

"Jadi, kondisi mayat tersebut saat ditemukan kedua tangannya terikat menggunakan tali ties," ucap Kompol Alfano, Senin (1/12).

Kompol Alfano membeberkan ciri-ciri korban mengenakan baju putih dengan corak garis hitam serta celana pendek abu-abu.

"Kami sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) berikut mengamankan barang bukti di lokasi, di antaranya jam tangan, tali ties, dan tisu," ujar dia.

Dia mengungkapkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mengetahui penyebab kematian korban.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian ini untuk segara melapor demi membantu proses penyelidikan lebih lanjut," tuturnya. (mcr34/jpnn)

Polisi masih mendalami penemuan mayat laki-laki dengan tangan terikat di bawah jembatan Serang.

