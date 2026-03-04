Warga Siak Kritis di Kamboja, Polda Riau Koordinasi dengan KBRI
jpnn.com - Seorang wanita warga Kabupaten Siak, Riau, dilaporkan dalam kondisi kritis di rumah sakit di Kamboja.
Korban diketahui berinisial SS (23) yang saat ini dirawat di Khmer-Soviet Friendship Hospital, Kota Phnom Penh.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Polda Riau langsung berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh untuk memastikan kondisi korban serta memantau perkembangannya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Hasyim Risahondua membenarkan pihaknya telah berkomunikasi dengan KBRI terkait kondisi warga asal Siak tersebut.
“Benar, kami dari Polda Riau sudah berkoordinasi dengan KBRI Kamboja,” kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (4/3).
Menurutnya, pihak KBRI di Phnom Penh juga telah melakukan pencarian dan memastikan korban memang berada di rumah sakit tersebut.
“KBRI sudah melakukan pencarian korban dan benar yang bersangkutan berada di RS di Phnom Penh dan kondisinya kritis,” ujarnya.
Hasyim menjelaskan, berdasarkan informasi awal yang diterima dari pihak KBRI, korban dirawat di rumah sakit karena penyakit yang dideritanya.
