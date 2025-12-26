menu
Warga Sindangbarang Cianjur Terbawa Arus Ditemukan Meninggal Dunia

Polsek Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menemukan tubuh Apid, warga Desa Sirnagalih, Kecamatan Sindangbarang, yang dilaporkan hilang terbawa arus setelah tiga hari pencarian, Kamis (25/12/2025). ANTARA/Ahmad Fikri

jpnn.com - CIANJUR - Warga Desa Sirnagalih, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Apid yang dilaporkan hilang terbawa arus sungai saat menyeberang jembatan pada Senin (22/12) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tiga hari pencarian, Kamis (25/12).

Jasad Apid ditemukan petugas gabungan Polsek Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, mengambang di pinggir sungai.

Kapolsek Sindangbarang Ajun Komisaris Polisi Dadang Rustandi mengatakan pertama kali mendapat laporan dari warga pada Senin (22/12).

Lalu, pihaknya bersama petugas gabungan melakukan pencarian dengan cara menyusuri pinggiran sungai.

"Kami mendapat laporan awal tiga hari yang lalu, yang mana korban sempat terlihat sedang menyeberang jembatan di atas sungai yang debit airnya tiba-tiba tinggi, warga tidak sempat memberikan pertolongan karena risiko tinggi," katanya saat dihubungi, Kamis (25/12).

Selama tiga hari melakukan pencarian, warga melihat jasad korban mengambang di pinggir sungai yang berjarak lebih dari 1 kilometer dari lokasi pertama dilaporkan hilang terbawa arus, sehingga petugas langsung menuju lokasi.

Jasad korban langsung dievakuasi petugas gabungan dan dibawa ke Puskesmas setempat guna divisum. Pihak keluarga yang datang memastikan korban ialah Apid yang sempat pamit hendak pergi ke kebun pada Senin siang.

"Hari ketiga pencarian, warga melaporkan melihat jasad mengambang di pinggir sungai, sehingga petugas langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi jasad korban yang dipastikan Apid yang dilaporkan hilang terbawa arus sungai,” ungkapnya.

Setelah tiga hilang, warga Sindangbarang, Cianjur, terbawa arus ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

