Warga Singapura dan Malaysia Geram dengan Penanganan Karhutla di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dirasakan hingga ke negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.

Dampaknya, kedua negara tetangga diselimuti asap dan mengakibatkan udara yang tidak sehat.

Sejumlah warga Malaysia dan Singapura pun tak luput dari dampak asap karhutla yang membuat aktivitas terganggu.

Salah satu warga Indonesia yang kini tinggal di Kawasan Titiwangsa, Kuala Lumpur, Malaysia, Bella mengatakan dampak asap akibat karhutla cukup parah terasa di beberapa wilayah Kuala Lumpur.

Menurut dia, dalam beberapa hari terakhir, kabut asap terlihat sangat pekat, bahkan Air Quality Index (AQI) Kuala Lumpur sempat berada di atas angka 200, yang masuk kategori sangat tidak sehat.

“Dampaknya mulai terasa cukup signifikan sejak awal Oktober, dengan kondisi yang semakin parah sejak 8 Oktober. Di kawasan Titiwangsa, Kuala Lumpur, udara terasa semakin berasap dan jarak pandang di beberapa tempat juga terganggu oleh kabut,” ucap Bella kepada JPNN.com, pada Kamis (15/10).

Baca Juga: Prabowo Digugat terkait Penanganan Karhutla dan Kabut Asap

Meski sempat turun hujan dan AQI mengalami penurunan ke angka 190, tetapi, Bella menyebutkan angka tersebut masih tergolong tidak sehat.

“Biasanya Twin Tower terlihat jelas dari kawasan ini, tetapi pada tanggal 10 Oktober tidak terlihat dikarenakan tertutup asap atau jerebu dalam bahasa Malaysia,” kata dia.