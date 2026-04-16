Warga Sipil Termasuk Anak-Anak Tewas Tertembak di Kabupaten Puncak, Pigai Angkat Bicara
jpnn.com - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendesak dilakukan investigasi independen atas penembakan warga sipil di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Penembakan itu disebutkan menewaskan sedikitnya lima warga sipil, termasuk anak-anak. Investigasi perlu dilakukan untuk memastikan pengungkapan fakta dan akuntabilitas.
Menurut Pigai, langkah investigasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi krusial untuk memberikan kejelasan di tengah keterbatasan informasi resmi yang beredar.
"Komnas HAM harus segera turun untuk melakukan investigasi," kata Natalius Pigai dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Dia juga meminta TNI segera memberikan klarifikasi atas peristiwa tersebut sebagai bagian dari transparansi penanganan konflik yang berdampak pada masyarakat sipil.
"Atas kejadian di Kabupaten Puncak yang mengorbankan nyawa dan kerugian lain yang dialami masyarakat sipil saya meminta agar TNI segera memberikan klarifikasi," ucapnya.
Pigai pun menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam atas jatuhnya korban jiwa, termasuk ada anak-anak dan balita
"Tidak boleh ada korban masyarakat sipil dalam konflik antara TNI dan TPN OPM," kata Pigai menegaskan.
Menteri HAM Natalius Pigai mendesak dilakukan investigasi independen atas penembakan warga sipil di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
- Konon, Kasus Penyiraman Andrie Yunus Bakal Mandek Kalau Diproses Pengadilan Sipil
- TNI Gelar Sidang Perdana Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus 2 Pekan Lagi
- Pangdam XVII/Pattimura Hadir Tanpa Jarak Dengan Masyarakat, Dialog Langsung Jadi Senjata Redam Konflik
- Polemik Ceramah Jusuf Kalla Soal Mati Syahid, Menteri HAM Pigai Merespons Begini
- BPS Ungkap 16 Ribu PNS, TNI, Polri, hingga Pegawai BUMN Masuk Daftar PBI
- PYC, Kemhan dan RSIS Berkolaborasi Strategis untuk Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan TNI