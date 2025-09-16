Warga Sumba Sambut Tour de Entete 2025 dengan Luar Biasa, Persaingan Ketat
jpnn.com - SUMBA TIMUR - Masyarakat Sumba Timur bergairah menyambut Tour De Entete 2025 yang digelar di Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya.
Pada etape V menempuh jarak 176,7 kilometer dari Waingapu menuju Tambolaka ini, warga menyambut pembalap dengan berbagai cara. Kemeriahan sudah terasa sejak di titik start di depan Kantor Bupati Sumba Timur di Waingapu, Senin (15/9/2025).
Sebelum dilepas oleh Wakil Bupati Yonathan Hani, para pembalap yang start berjumlah 71 orang dihibur tarian Panampang Mbaru dan Ningguharama.
Tarian itu adalah tradisi penyambutan Sumba Timur itu diiringi tetabuhan dan yel-yel Kayaka dan Kalaka. Yel yang diteriakkan laki-laki (kayaka) dan perempuan (kalaka) terdengar berupa teriakan melengking tinggi.
Titik start sesungguhnya (real start) dimulai 1,6 kilometer dari kantor bupati. Pembalap langsung berpacu pada tiga kilometer pertama.
Sesudahnya, lima pembalap melakukan breakaway dan meninggalkan romobongan besar 40 detik di belakang.
Kelimanya segera disusul dua pembalap sehingga bertujuh mereka terus berpacu melebarkan gap dengan pleton sampai hampir satu menit.
Di dalamnya termasuk pemegang jersei kuning Kenny Cornelis (Universe) dan jersei hijau Louis Buffin (Kronospeed).
Melki berkomitmen menjadikan Tour De Entete sebagai agenda tahunan untuk mengangkat perekonomian rakyat NTT.
