menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Warga Tambora Keluhkan Air PAM, Sudah Lama Mati, Sekalinya Mengalir Berbau Got

Warga Tambora Keluhkan Air PAM, Sudah Lama Mati, Sekalinya Mengalir Berbau Got

Warga Tambora Keluhkan Air PAM, Sudah Lama Mati, Sekalinya Mengalir Berbau Got
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - Warga mengisi air bersih dari tangki PAM Jaya di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Warga di wilayah tersebut mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena kebocoran pipa saluran air PAM sehingga air yang mengalir ke warga menjadi kotor. ANTARA FOTO/Naufal Khoirulloh/Adm/sgd

jpnn.com, JAKARTA - Warga RW 03 Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, kembali mengeluhkan buruknya layanan air bersih dari PAM Jaya.

Setelah sempat mengalami kekeringan panjang, air yang sempat mengalir pada Senin (2/3) dilaporkan dalam kondisi kotor dan mengeluarkan aroma tidak sedap.

"Hari Senin (2/3) itu sempat nyala, tapi ada warga yang laporan airnya kotor, bau airnya seperti air got," ujar Ketua RT 07/RW 03 Jembatan Besi, Dian saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Menurut Dian, warga cukup kaget lantaran setelah lama kering, air yang keluar dari pipa PAM Jaya tiba-tiba kotor dan berbau got.

Sejak Minggu (1/3), kata Dian, air PAM sempat keluar kendati dengan volume yang sangat kecil atau menetes. Kemudian, pada Selasa (2/3) air kembali mengalami mati total hingga hari ini.

"Kan di sini warga ada yang kran airnya dibuka terus, jadi ketahuan kapan ada air. Kemarin keluar cuma netes-netes, tapi itu, kotor," ujar Dian.

Baca Juga:

Menindaklanjuti masalah tersebut, Senior Manager Corporate & Customer Communication PAM Jaya, Gatra Vaganza menyebut pihaknya masih terus berupaya menyelesaikan perbaikan jaringan pipa yang kini tersumbat.

"Sampai saat ini kami masih berupaya melakukan perbaikan," ucap Gatra.

Warga RW 03 Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, kembali mengeluhkan buruknya layanan air bersih dari PAM Jaya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI