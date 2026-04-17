Warga Tangkap Pelaku Curanmor Bersenjata yang Tembak Korban di Gedebage
jpnn.com - Warga di Kota Bandung berhasil menggagalkan percobaan pencurian sepeda motor di lingkungan mereka.
Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Gedebage Selatan, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, pada Kamis (16/4/2026) malam.
Satu pelaku ditangkap, sedangkan yang lainnya melarikan diri.
Salah seorang saksi yang merupakan juru parkir di minimarket, Bara (16) mengatakan, dirinya mengetahui adanya upaya pencurian saat melihat ada keributan.
"Pas didatengin ternyata percobaan curanmor. Tidak lama dibawa oleh pihak berwajib beserta barang bukti," kata Bara di lokasi kejadian, dikutip Jumat (17/4).
Dia mengatakan pelaku menggunakan senjata rakitan dan sempat terlibat perkelahian dengan korban.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya.
"Dengan ada kayak suara ledakan tapi enggak kenceng, kirain apa. Pas datang ke sana ternyata pelakunya bawa senjata api," ujarnya.
Warga menangkap pelaku curanmor bersenjata api yang beraksi di Jalan Gedebage Selatan. Korban ditembak airsoft gun, satu pelaku lainnya kabur.
