Warga Tanimbar Gelar Aksi Demonstrasi di Kedubes Jepang, Desak Penyelesaian Hak Tanah Adat Blok Masela

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan warga Kepulauan Tanimbar yang tergabung dalam aksi penyampaian aspirasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/8/2026).

Aksi yang dikoordinasi oleh Luckycentre Foundation ini mendesak perhatian serta intervensi dari pemerintah Jepang terhadap operator Blok Masela, Inpex Masela Ltd.

Demonstrasi yang berlangsung pada pukul 10.00 hingga 13.00 WIB ini melibatkan sekitar 300 orang massa.

Penanggung Jawab Aksi, Agustinus Rahanwarat. Foto: Source for JPNN

Aksi difokuskan di trotoar depan Kedutaan Besar Jepang guna menyampaikan sejumlah tuntutan mendesak terkait proyek migas nasional tersebut.

Baca Juga: Babak Baru Blok Masela

Latar Belakang dan Tuntutan Utama

Penanggung Jawab Aksi, Agustinus Rahanwarat menjelaskan aksi ini dipicu oleh belum selesainya pembayaran ganti kerugian atas pembebasan lahan seluas 28,9 hektare.