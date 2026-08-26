Warga Tegal Alur Jakbar Desak Jembatan Bambu Diperbaiki, Gias Kumari Langsung Merespons

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Gias Kumari Putra meninjau langsung kondisi jembatan di wilayah Gang Perkutut, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

Jembatan penghubung yang sebelumnya terbuat dari beton tersebut dibongkar untuk memberi akses bagi kendaraan alat berat dalam pengerjaan normalisasi saluran. Akibatnya, akses warga menuju pasar dan sejumlah wilayah di sekitar permukiman menjadi terhambat.

Gias mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung selama dua tahun dan membuat warga kesulitan melakukan mobilitas sehari-hari.

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Warga sebelumnya sempat membangun jembatan bambu secara swadaya sebagai akses sementara untuk menyeberangi Kali Semongol. Namun, akses tersebut dinilai belum memadai dan berisiko bagi warga yang melintas, terlebih karena digunakan setiap hari oleh masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas.

"Kami datang ke sini untuk meninjau langsung jembatan yang sudah dua tahun tidak diperbaiki atau dibangun kembali. Warga akhirnya menggunakan jembatan yang kurang layak. Karena itu, kami mendorong agar segera ada solusi yang lebih aman dan layak bagi masyarakat," ujar Gias, Selasa (25/8/2026).

Menurut Gias, perbaikan akses penyeberangan tidak harus menunggu pembangunan jembatan permanen.

Sebagai solusi jangka pendek, dia mendorong agar pemerintah dan pelaksana proyek menyediakan jembatan sementara yang lebih layak sehingga aktivitas warga tidak terus terganggu.

Gias pun meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta bersama PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek mencari solusi cepat terhadap persoalan tersebut.