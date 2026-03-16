Warga Temukan 25 Kg Kokain di Perairan Selayar

jpnn.com, MAKASSAR - Polres Selayar mengamankan total sebanyak 25,44 kilogram diduga narkoba jenis kokain yang ditemukan nelayan dan warga di lokasi berbeda pada wilayah perairan pesisir pantai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

"Kami telah mengamankan barang bukti itu dan melakukan interogasi awal terhadap saksi yang menemukan paket tersebut. Selanjutnya barang bukti akan diproses sesuai prosedur untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didid Imawan melalui keterangan tertulisnya diterima di Makassar, Minggu.

Penemuan awal narkoba tersebut berlokasi di wilayah pesisir Pantai Barat Lingkungan Bontosinde, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomate, pada Jumat (13/3) malam dengan berat satu kilogram terbungkus plastik hitam bertuliskan Bugatti.

Paket itu ditemukan seorang warga bernama Nuka saat berjalan dari rumahnya di Dusun Boneria, Desa Barat Lambongan menuju pesisir pantai sekitar pukul 19.00 Wita.

Saksi melihat tumpukan sampah di pinggir pantai dan setelah diperiksa menemukan satu bungkusan mencurigakan berisi serbuk putih yang diduga kokain tersebut.

"Warga yang menemukan paket tersebut kemudian membawanya ke rumah, dan sekitar pukul 21.00 WITA melaporkan kepada Bhabinkamtibmas Bripka Andi Nuryadin. Informasi tersebut diteruskan kepada Kapolsek Bontomate dan Satresnarkoba Polres Kepulauan Selayar," tutur Kapolres.

Menindaklanjuti laporan tersebut, dia bersama Kasat Resnarkoba AKP Suhardiman beserta jajaran Polres Selayar mendatangi warga yang menemukan paket itu, Selanjutnya melaksanakan penyisiran di lokasi penemuan awal.

Barang bukti satu paket yang diduga narkotika jenis kokain dengan berat bruto sekitar satu kilogram diamankan dan dibawa ke Polres Kepulauan Selayar untuk proses penyelidikan lebih lanjut.