Warga Temukan Kerangka Manusia di Mekar Jaya, Lihat
jpnn.com - Personel Polsek Tanjungpinang Timur bersama Tim Identifikasi Satreskrim Polresta Tanjungpinang, Kepulauan Riau menyelidiki penemuan kerangka manusia di Jalan Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Kapolsek Tanjungpinang Timur AKP Ahmad Syahputra menyebut kerangka itu pertama kali ditemukan seorang warga berinisial S pada Senin (10/8/2026) siang sekitar pukul 13.00 WIB, sesaat setelah terjadi kebakaran lahan di sekitar lokasi.
"Setelah api padam, S yang hendak meninggalkan lokasi melihat kerangka manusia berada di sekitar bangunan penampungan air," ujar Kapolsek di Tanjungpinang, Senin malam.
Kemudian, sekitar pukul 13.25 WIB, saksi langsung menghubungi Ketua RT setempat guna melaporkan penemuan tersebut. Informasi kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian.
Lalu sekitar pukul 14.27 WIB, personel Unit Identifikasi Polresta Tanjungpinang bersama Pamapta dan personel SPKT tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan serta olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan awal terhadap kerangka tersebut.
Sekitar pukul 15.00 WIB, temuan kerangka manusia itu dibawa ke Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib (RAT) Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan medis dan Visum et Repertum.
Dalam penanganan kasus ini polisi telah melakukan sejumlah tindakan, mulai dari mendatangi dan mengamankan TKP, meminta keterangan para saksi, melakukan olah TKP serta membawa kerangka ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.
AKP Ahmad. mengaku masih melakukan penyelidikan guna mengetahui identitas kerangka serta penyebab kematian.
Satreskrim Polresta Tanjungpinang, Kepulauan Riau menyelidiki penemuan kerangka manusia di Jalan Kampung Mekar Jaya. Begini kronologinya
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