menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Warga Temukan Orang Sekarat Sebelum Tewas di Jakarta Barat

Warga Temukan Orang Sekarat Sebelum Tewas di Jakarta Barat

Warga Temukan Orang Sekarat Sebelum Tewas di Jakarta Barat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi mayat. Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mayat pria ditemukan di dekat Stasiun Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat (15/8) malam.

Dari hasil identifikasi awal, polisi menemukan luka sobek pada pelipis korban.

"Tanda-tanda kekerasan tidak ada, tetapi, ada luka sobek di bagian pelipisnya. Sepertinya karena jatuh," kata Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara, Sabtu.

Baca Juga:

Dia menduga bahwa luka bukan akibat perkelahian atau hantaman benda tajam.

Sudrajat menjelaskan saat ini mayat pria yang belum diketahui identitasnya tersebut masih divisum di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

"Sekarang masih visum di RSCM. Kami juga belum dapat identitasnya, karena warga di lokasi juga tidak kenal dengan korban," katanya. 

Baca Juga:

Sudrajat menambahkan korban awalnya dipergoki dalam keadaan sekarat oleh warga sekitar. Namun, tidak ada yang berani menyentuhnya.

"Jadi, warga lihat dalam kondisi sekarat. Sampai akhirnya 'lewat' (meninggal dunia). Habis itu baru kami dapat laporan," katanya.

Mayat pria ditemukan di dekat Stasiun Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat (15/8) malam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI