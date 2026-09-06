Warga Terdampak Banjir Parigi Moutong Dapat Layanan Kesehatan Gratis
jpnn.com, PARIGI MOUTONG - Rumah Sehat Baznas (RSB) Parigi Moutong memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada 182 warga terdampak banjir bandang di Desa Avolua, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Layanan tersebut merupakan hasil sinergi RSB Parigi Moutong, Baznas Sulawesi Tengah, dan pemerintah daerah dengan mengerahkan tim medis yang terdiri atas dokter, perawat, dan analis.
Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Warga juga mendapatkan konsultasi medis, obat-obatan, serta vitamin secara gratis.
Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, H. Idy Muzayyad, mengatakan layanan ini ditujukan untuk membantu pemulihan kondisi fisik warga sekaligus mencegah komplikasi penyakit pascabencana.
“Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap mampu memulihkan kondisi fisik para korban pascabencana serta mengingatkan pentingnya mengontrol kesehatan, terutama bagi lansia dan warga yang memiliki riwayat penyakit,” kata Idy dalam keterangannya, Minggu (6/9).
Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah warga mengalami kolesterol, gula darah, dan asam urat tinggi. Petugas juga menemukan keluhan dispepsia, ISPA, hipertensi, myalgia, dan diare akut.
Idy mengajak masyarakat turut memberikan dukungan kepada warga terdampak banjir bandang di Parigi Moutong agar dapat segera bangkit dari kondisi sulit selama masa pemulihan.
Banjir bandang melanda Desa Avolua pada Rabu (26/8/2026), merusak puluhan rumah dan melumpuhkan Jalan Trans Sulawesi.
Sebanyak 182 warga terdampak banjir bandang di Parigi Moutong mendapat pemeriksaan kesehatan gratis.
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