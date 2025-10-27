Warga Terdampak Radioaktif di Cikande Ramai-Ramai Direlokasi
jpnn.com, SERANG - Sebanyak 28 jiwa dari delapan kepala keluarga (KK) di Kampung Barengkok, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang terdampak paparan radiasi radioaktif direlokasi ke lokasi aman di Kampung Bunian, Desa Sukatani.
Relokasi warga dilakukan petugas Polres Serang.
Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengatakan evakuasi gelombang kedua bagi warga tersebut merupakan bagian dari respons cepat aparat kepolisian dan pemerintah daerah setempat dalam menangani dampak radiasi.
"Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Kami pastikan seluruh proses evakuasi berjalan aman dan kebutuhan dasar warga terpenuhi di lokasi relokasi," ujarnya, Minggu,.
Proses pemindahan warga dilakukan menggunakan bus Korps Brimobda Banten dengan pengawalan ketat dari jajaran Polres Serang.
Seluruh warga dipastikan telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Cikande sebelum dipindahkan.
Setibanya di lokasi relokasi, warga langsung menempati hunian sementara yang telah disiapkan pemerintah daerah setempat.
Berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari tempat tidur, peralatan dapur, makanan siap saji, hingga perlengkapan ibadah telah disiapkan.
Pemerintah merelokasi warga terdampak radioaktif di Cikande ke lokasi yang aman.
