menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Warga Tewas Setelah Demonstrasi 27 Agustus, Kompolnas: Harus Diusut Tuntas

Warga Tewas Setelah Demonstrasi 27 Agustus, Kompolnas: Harus Diusut Tuntas

Warga Tewas Setelah Demonstrasi 27 Agustus, Kompolnas: Harus Diusut Tuntas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisioner Kompolnas, Mochammad Choirul Anam. Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Kompolnas Choirul Anam menuntut pengusutan tuntas dalam kasus tewasnya Bambang Setiawan dalam kerusuhan di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Kamis (27/8) kemarin.

"Saya kira memang peristiwa 27 Agustus kemarin, malam hari, ya, itu harus diusut tuntas," kata dia kepada awak media, Senin (31/8).

Anam mengatakan dalang di balik kerusuhan juga harus ditindak secara tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 

Baca Juga:

"Aliran dananya, terus pemasok barang-barang dan sebagainya ya harus diusut tuntas," ujarnya.

Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu mengatakan peristiwa 27 Agustus wajib diusut tuntas agar tidak ada noda dalam ruang demokrasi di Indonesia. 

Terlebih lagi, kata dia, muncul pola terjadi kerusuhan dengan merusak fasilitas umum setelah publik menyampaikan aspirasi.

Baca Juga:

”Ini, kan, sudah menjadi pola beberapa waktu terakhir ini, malam ada perusuh-perusuh yang merusak nilai-nilai demokrasi,” ujarnya. 

Sebelumnya, kepolisian berjanji mengusut penyebab tewasnya Bambang Setiawan, seorang warga Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus). 

Komisioner Kompolnas Choirul Anam pengusutan peristiwa 27 Agustus agar tidak ada noda dalam ruang demokrasi di Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI