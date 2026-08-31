Warga Tewas Setelah Demonstrasi 27 Agustus, Kompolnas: Harus Diusut Tuntas
jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Kompolnas Choirul Anam menuntut pengusutan tuntas dalam kasus tewasnya Bambang Setiawan dalam kerusuhan di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Kamis (27/8) kemarin.
"Saya kira memang peristiwa 27 Agustus kemarin, malam hari, ya, itu harus diusut tuntas," kata dia kepada awak media, Senin (31/8).
Anam mengatakan dalang di balik kerusuhan juga harus ditindak secara tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Aliran dananya, terus pemasok barang-barang dan sebagainya ya harus diusut tuntas," ujarnya.
Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu mengatakan peristiwa 27 Agustus wajib diusut tuntas agar tidak ada noda dalam ruang demokrasi di Indonesia.
Terlebih lagi, kata dia, muncul pola terjadi kerusuhan dengan merusak fasilitas umum setelah publik menyampaikan aspirasi.
”Ini, kan, sudah menjadi pola beberapa waktu terakhir ini, malam ada perusuh-perusuh yang merusak nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.
Sebelumnya, kepolisian berjanji mengusut penyebab tewasnya Bambang Setiawan, seorang warga Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus).
Komisioner Kompolnas Choirul Anam pengusutan peristiwa 27 Agustus agar tidak ada noda dalam ruang demokrasi di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- GOR Bulu Tangkis di Brebes Roboh, 3 Orang Meninggal Dunia
- Kapolri Diangkat Jadi Anggota Kehormatan KSBSI, Profesor Romli Merespons
- Komisi III Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Pengeroyokan Seusai Aksi 27 Agustus
- Polisi Tangkap 2 Begal di Makassar, Pelaku Lain Masih Diburu
- 15 Orang Diperiksa terkait Pengeroyokan 2 Polisi di Blora
- Romli Atmasasmita: Sistem Presisi Polri Terbukti Efektif