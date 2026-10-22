Warga Tidak Berhak Sita KTP dan Pelat Nomor Seusai Kecelakaan, Bisa Terancam Pidana

jpnn.com, JAKARTA - Menahan KTP dan mencopot pelat nomor kendaraan pihak yang terlibat kecelakaan bukan cara yang dibenarkan untuk menuntut ganti rugi.

Pengamat hukum Fajar Trio mengingatkan tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan pidana apabila dilakukan secara paksa dan memenuhi unsur tindak pidana.

Menurut Fajar, korban kecelakaan tetap harus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan haknya. Kerugian yang dialami tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk menahan dokumen atau barang milik pihak lain.

“Penyelesaian sengketa tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar aturan main,” ujar Fajar saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/10).

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban pengemudi yang terlibat kecelakaan, antara lain menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan, dan melaporkan kejadian kepada kepolisian.

Namun, ketentuan tersebut tidak memberikan kewenangan kepada warga sipil untuk menyita KTP maupun pelat nomor kendaraan secara sepihak.

Fajar menyebut pengambilan barang milik orang lain secara paksa juga dapat berimplikasi hukum, bergantung pada cara, tujuan, dan unsur perbuatan yang dilakukan.

“Kalau KTP atau pelat nomor diambil secara paksa melawan kehendak pemiliknya dengan maksud untuk dikuasai, itu bisa memenuhi unsur pencurian,” tuturnya.