Warga yang Hilang Saat Berburu di Waan Merauke Ditemukan, Begini Kondisinya

jpnn.com - JAYAPURA - Seorang warga bernama Tinus Waniko Samkakai yang dilaporkan hilang saat berburu di hutan Mooi, Distrik Waan, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, ditemukan oleh Tim Search and Rescue Gabungan yang terdiri dari personel SAR dan TNI-Polri.

“Korban ditemukan Rabu pagi (14/10) sekitar pukul 10.45 WIT, dalam keadaan selamat namun kondisinya nampak lemas,” kata Kepala Seksi Operasi SAR Merauke M. Amba Rura, Rabu (14/12).

Amba dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa Tim SAR Gabungan yang melibatkan personel Polsek Kimaam, Koramil Kimaam, pihak keluarga dan masyarakat setempat mencari Tinus Waniko Samkakai yang dilaporkan hilang sejak Sabtu (3/10).

Dari laporan yang diterima, lokasi penemuan korban berada di tepian anak Kali Mooi, berjarak sekitar 13,7 kilometer ke arah tenggara dari last known position (LKP) atau lokasi awal kejadian.

Setelah korban ditemukan, Tim SAR Gabungan langsung memberikan penanganan awal dan mengevakuasi ke kampung Mooi untuk diserahterimakan kepada pihak keluarga.

Dengan ditemukannya korban, Operasi SAR Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) di Hutan Mooi resmi dinyatakan selesai. (antara/jpnn)