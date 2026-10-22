WARI’ Art/Interior 2026 Hadirkan Seni dalam Ruang Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Karya seni tidak selalu harus dipajang di galeri. Lukisan, patung, hingga instalasi artistik juga dapat menjadi bagian dari ruang hidup sehari-hari melalui penataan interior yang tepat.

Konsep tersebut dihadirkan dalam pameran WARI’ Art/Interior 2026 yang berlangsung di showroom Javier, Jakarta Design Center (JDC), Jakarta, pada 20–24 Oktober 2026.

Pameran ini mempertemukan karya seni rupa kontemporer Indonesia dengan desain interior, furnitur, pencahayaan, dan eksplorasi material dalam satu ruang yang dirancang secara menyeluruh.

Penggagas WARI’ Art/Interior 2026, Martin Lim mengatakan pameran tersebut bertujuan memperluas apresiasi masyarakat terhadap karya seniman Indonesia.

“Kami percaya banyak seniman Indonesia memiliki kreativitas dan kualitas karya yang luar biasa. Melalui WARI’, kami ingin membuka ruang baru agar karya mereka dapat diapresiasi oleh audiens yang lebih luas, sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat antara seni dan kehidupan sehari-hari,” ungkap Martin, Kamis (22/10).

Nama WARI’ sendiri terinspirasi dari filosofi 'wari’ dalam tatanan adat Bugis yang berkaitan dengan pengaturan, kedudukan, dan penempatan.

Filosofi tersebut diterapkan melalui penataan karya seni dengan mempertimbangkan karakter ruangan, proporsi, material, hingga pencahayaan.

Founder dan Principal BK Studio Budi Kurniawan menjelaskan penempatan karya menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara seni dan interior.