Warisan Setahun Purbaya: Tertibkan SiLPA hingga Berburu Utang Lewat Panda Bond

jpnn.com, JAKARTA - Peta pengambil kebijakan fiskal Indonesia mengalami pergeseran menyusul keputusan perombakan kabinet.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya telah memimpin Kementerian Keuangan selama kurang lebih satu tahun sejak September 2025 - September 2026.

Selama satu tahun masa jabatannya, Purbaya Yudhi Sadewa menorehkan sejumlah kebijakan yang cukup menonjol, di antaranya:

1. Penerbitan Panda Bond

Di tengah tingginya suku bunga dolar AS, Kementerian Keuangan di bawah Purbaya melirik diversifikasi utang luar negeri yang lebih efisien melalui penerbitan surat utang berdenominasi yuan Tiongkok (Panda Bond) untuk menekan biaya beban bunga (cost of fund).

2. Pengalihan Beban Whoosh ke APBN

Menghadapi tekanan berat dari beban utang dan cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), Purbaya menginisiasi koordinasi strategis dengan BP Danantara guna mengalihkan dan merestrukturisasi beban pembiayaan ke APBN.