Warkop Agam Laen Resmi Dibuka di Margonda Depok, Salah Satu Destinasi Kuliner Bagi Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Warkop Agam Laen resmi menggelar grand opening pada Sabtu (31/10/2026).

Mengusung konsep warung kopi kekinian dengan sajian kuliner khas Aceh, Warkop Agam Laen siap menjadi salah satu destinasi kuliner dan tempat nongkrong pilihan bagi warga Depok, khususnya kalangan mahasiswa.

Berlokasi di kawasan strategis Jalan Margonda Raya, Depok, Warkop Agam Laen menghadirkan beragam hidangan khas Serambi Mekkah.

Salah satu menu andalannya adalah Mie Bangladesh yang diolah menggunakan racikan bumbu rempah autentik dengan cita rasa khas Aceh.

Keistimewaan lainnya, sajian makanan dan minuman di tempat ini diolah langsung oleh chef asal Pidie, Aceh, sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keaslian cita rasa kuliner yang disajikan.

"Kami ingin membawa kehangatan dan keaslian kuliner khas Aceh langsung ke kawasan Margonda. Kehadiran chef asli dari Pidie merupakan komitmen kami dalam menjaga kualitas dan cita rasa setiap hidangan," ujar Agus Teddy, Co-Owner Warkop Agam Laen pada acara peresmian, Sabtu malam (31/10/2026).

Baca Juga: Pramono Anung Targetkan Pasar Baru Jadi Hub Baru dan Wisata Kuliner 24 Jam

Selain mengunggulkan cita rasa kuliner, Warkop Agam Laen juga dirancang sebagai ruang berkumpul yang nyaman bagi berbagai kalangan, mulai dari pekerja, komunitas lokal, hingga mahasiswa.

Beragam pilihan makanan dan minuman ditawarkan dengan harga terjangkau sehingga ramah di kantong.