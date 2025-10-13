Warner Bros. dan New Line Siapkan Babak Baru Dunia Mortal Kombat

jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira bagi para penggemar film laga fantasi. New Line Cinema dan Warner Bros. resmi memberi lampu hijau untuk produksi film ketiga dari seri “Mortal Kombat”.

Kabar tersebut diumumkan oleh penulis naskah Jeremy Slater dalam ajang New York Comic Con 2025.

Slater mengungkapkan bahwa “Mortal Kombat III” kini sedang dalam tahap pengembangan dan ia telah kembali dipercaya untuk menulis skenarionya.

“Teman-teman kami di New Line dan Warner Bros. sangat bersemangat dengan proyek ini. Mereka yakin basis penggemar Mortal Kombat sangat besar sehingga saya diminta kembali menulis naskahnya,” ujarnya dikutip dari Variety, Senin (13/10).

Meski demikian, belum ada detail lebih lanjut mengenai jalan cerita yang akan diusung film ketiga tersebut.

Pengumuman ini muncul di tengah antusiasme menjelang perilisan “Mortal Kombat II”, yang dijadwalkan tayang pada 15 Mei 2026.

Seri Mortal Kombat diadaptasi dari waralaba video game populer yang menampilkan pertarungan epik antara para juara dari Earthrealm dan Outworld. Film pertamanya memperkenalkan karakter seperti Cole Young, Sonya Blade, Liu Kang, hingga penyihir jahat Shang Tsung.

Sekuel keduanya disebut akan memperluas kisah turnamen tersebut dengan menampilkan kembali Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, dan sejumlah aktor lainnya.