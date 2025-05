Warner Bros Umumkan Tanggal Rilis The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

jpnn.com, JAKARTA - Warner Bros mengumumkan tanggal rilis film terbaru dari waralaba The Lord of the Rings yang berjudul The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Film ini akan tayang di bioskop pada 17 Desember 2027 dan disutradarai oleh Andy Serkis, yang juga kembali memerankan karakter ikonik Gollum.

Dilansir dari Variety, Minggu (11/5), film ini sebelumnya direncanakan tayang pada 2026, namun mengalami penundaan satu tahun.

The Hunt for Gollum akan menjadi film live-action The Lord of the Rings pertama sejak The Hobbit: The Battle of the Five Armies yang rilis pada 2014.

Andy Serkis, yang dikenal melalui teknologi motion capture sebagai Gollum sejak film The Two Towers, kembali dalam dua peran sebagai sutradara dan pemeran utama.

Dia akan bekerja sama dengan tim kreatif trilogi asli: Peter Jackson, Fran Walsh, dan Philippa Boyens yang akan bertindak sebagai produser.

Baca Juga: Sinema Indonesia Hadir di Cannes Film Festival 2025

Warner Bros. menekankan keterlibatan penuh Jackson dan timnya dalam setiap proses produksi.

Boyens menyebut film ini akan mengambil latar antara pesta ulang tahun Bilbo Baggins dan sebelum petualangan di Tambang Moria. Ia menggambarkan film ini sebagai kisah menegangkan yang diceritakan dari sudut pandang Gollum.